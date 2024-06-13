Bir yanlış cevabın 5,33'e yakın puan götürdüğünü kaydeden Genç, "480 puanla alan bir okula 475 ile giremem. 360-370 puan alan bir kişiye belki 5 puanın çok etkisi olmaz. Full yapan birinin bu soruyu yanlış yaptığını düşünün, 495 ile 500 puan arasında dağlar kadar fark var. Bir sorunun etkisi büyük." diye konuştu.





Genç, hesaplamalarına göre sınavda 86 doğru 4 yanlış yaptığını, hedefinin Vefa veya Pertevniyal Lisesi olduğunu ifade ederek, "Cevabın A şıkkı olarak değiştirilmesini veya sorunun iptal edilmesini talep ediyoruz." dedi.