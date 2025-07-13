Mahsur kaldıkları asansörde dumandan etkilenen biri çocuk 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin zemin katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üst katta düzenlenen düğünden ayrılmak üzere asansöre binen 1'i çocuk 5 kişi, yangın nedeniyle elektriğin kesilmesi sonucu asansörde mahsur kaldı.