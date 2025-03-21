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Malatya'da yeniden inşa çalışmaları devam ediyor: 750 daire teslim edilecek

Malatya'da yeniden inşa çalışmaları devam ediyor: 750 daire teslim edilecek

16:0021/03/2025, Cuma
AA
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'da, ağır hasarlı 15 katlı 9 binanın eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldığı alana 51 blok inşa ediliyor.

Depremlerden sonra 15 Eylül 2023'te, 700 daire ve 9 bloka yerleştirilen 1660 kilogram patlayıcı ve 30 bin kapsülle binalar, geniş güvenlik önlemi altında aynı anda yıkılmıştı.



Bölgede enkazın kaldırılmasıyla geçen yıl temmuzda inşa çalışmalarına başlayan ekipler, 115 dönümlük alanda 750 dairelik 51 blok yapımı için kolları sıvadı.

Yaklaşık 9 ayda çalışmaları yüzde 70 seviyesine getiren ekipler, temmuzda konutları afetzedelere teslim etmeyi hedefliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, kalıcı konutların yapımının sürdüğünü belirtti.



Yeşiltepe bölgesindeki 15 katlı 9 blokun patlayıcıyla yıkıldığını hatırlatan Geçit, şöyle konuştu:


"Dünyada ilk kez 9 blok aynı anda dinamitle yıkıldı. O günden bugüne hemen bakanlığımızla koordineli şekilde ihaleyi yaptık. Geçen yıl temmuzda inşa başladı ve mart ayının ortalarındayız. Çok şükür tüm alanlarda inşaat bitmek üzere. İnşa sürecimizin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Yüklenici firma, bize süresinden önce teslim edeceğini söyledi. Hızlı bir şekilde Malatya'yı ayağa kaldırıyoruz."

#malatya
#yeşiltepe
#deprem
#inşaat

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