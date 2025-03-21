Malatya'da yeniden inşa çalışmaları devam ediyor: 750 daire teslim edilecek

Yeşiltepe bölgesindeki 15 katlı 9 blokun patlayıcıyla yıkıldığını hatırlatan Geçit, şöyle konuştu:





"Dünyada ilk kez 9 blok aynı anda dinamitle yıkıldı. O günden bugüne hemen bakanlığımızla koordineli şekilde ihaleyi yaptık. Geçen yıl temmuzda inşa başladı ve mart ayının ortalarındayız. Çok şükür tüm alanlarda inşaat bitmek üzere. İnşa sürecimizin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Yüklenici firma, bize süresinden önce teslim edeceğini söyledi. Hızlı bir şekilde Malatya'yı ayağa kaldırıyoruz."