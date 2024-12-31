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Marmara Denizi'nde müsilaj insan boyutuna ulaştı: Önüne gelen canlıyı hapsediyor

Marmara Denizi'nde müsilaj insan boyutuna ulaştı: Önüne gelen canlıyı hapsediyor

11:2731/12/2024, Salı
AA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın su altındaki yayılımı kaydedildi. Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.

Gölcük Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi.

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.

#Gölcük
#Değirmendere
#Müsilaj

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