Marmaris haberleri: Turistleri gasp eden 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, H.E.F. ve F.K.'yı aynı gün Beldibi Mahallesi'nde yakaladı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.G. ise 16 Mayıs 2025 tarihinde kıskıvrak yakalandı. H.E.F. ve B.G.'nin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) oldukları belirlenirken, Çocuk Büro Amirliği'nce yürütülen işlemler sonucunda şüpheliler H.E.F., B.G. ve F.K. aynı gün Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Gasp anları kameralara yansıdı Turistlerin gasp edildiği anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen 2 turiste, motosiklet ile yaklaşan 3 şüphelinin darp ve gasp etmesi ile turistlerin olay yerinden kaçışları yer aldı.