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Mersin'de fırtına etkili oldu: Seralar zarar gördü

Mersin'de fırtına etkili oldu: Seralar zarar gördü

13:572/04/2025, Çarşamba
IHA
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Mersin Anamur'da fırtına nedeniyle bazı seralar zarar gördü, diğer ilçelerde ise yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

#mersin
#sera
#yağmur

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