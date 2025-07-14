Minguzzi davasında korkunç detay: Ahmet’i katlettikten sonra gülerek fotoğraf çekilmişler

Aile tehdit altında

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi." dedi.





Tehdit mesajları atanlar yine çocuk çıktı

Sosyal medyadan tehditleri ve paylaşımları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin ifadesinde "Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Bakan Yerlikaya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine koruma tahsis edildi.



