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Minguzzi davasında korkunç detay: Ahmet’i katlettikten sonra gülerek fotoğraf çekilmişler

Minguzzi davasında korkunç detay: Ahmet’i katlettikten sonra gülerek fotoğraf çekilmişler

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
16:4314/07/2025, понедельник
Yeni Şafak
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<p>Yapılan incelemelerde Minguzzi'nin bıçaklanması hemen sonrası dört şüphelinin gülerek fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.</p>
Yapılan incelemelerde Minguzzi'nin bıçaklanması hemen sonrası dört şüphelinin gülerek fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinin yargılandığı dava da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Minguzzi cinayetinde tutuklu bulunan şüphelilerden M.A.D ve A.Ö'nün telefon incelemeleri tamamlandı. Yapılan incelemelerde Minguzzi'nin bıçaklanması sonrası dört şüphelinin gülerek fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

24 Ocak'ta Kadıköy'deki pazarda kalbinden bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinin yargılandığı davanın bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Katiller Minguzzi'yi önce bıçaklayıp ardından yere düştüğü halde tekmeledikten sonra olay yerinden kaçmıştı.

Katillerin Minguzzi'ye bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştıktan sonra metrobüs durağında olay anını gülerek canlandırdıkları tespit edilmişti.

Ayrıca uyuşturucuyu olduğu düşünülen maddeleri de çektikleri belirlendi.

Katillerin telefonlarında bulunan resimlerde ağır makineli silahlarla ve alkol şişeleriyle pozlar verdiği görüldü.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Merter'de bulunan mezarı da tahrip edilmişti. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırma kapsamında tespit edilen 67 yaşındaki D.A'nın, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.




Aile tehdit altında

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi." dedi.


Tehdit mesajları atanlar yine çocuk çıktı

Sosyal medyadan tehditleri ve paylaşımları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin ifadesinde "Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Bakan Yerlikaya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine koruma tahsis edildi.


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