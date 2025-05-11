Muğla haberleri: Bodrum'da 20. Uçurtma Festivali

Festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı.





Ücretsiz ikramların da olduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Etkinlikte Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yararına üzerinde Atatürk resmi olan uçurtmalar satıldı.











