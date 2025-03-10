Nüfus 57 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında ise İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu 57 ili geride bıraktı. İşte detaylar...
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 2021 sonu itibarıyla 977 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olurken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geride bıraktı.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti.
Esenyurt'u 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.
Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451,
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553,
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930,
Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,
İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351,
Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.
Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.