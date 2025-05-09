Okulda matematik öğretmeni ringde kick boksçu: Dünya şampiyonu olana kadar asla bırakmayacağım

Gökçe, okulda ve ringde geçen günlük çalışma rutinine ilişkin şunları aktardı:





"Öğretmen olup bir de düzenli antrenman yapmak zor iş. Gündüz sınıfta öğrencilere ders anlatıyorum, akşam ringe geliyorum. Çok zorlanıyorum ama bu bana keyif veriyor. Öğrencilerim de beni kendilerine örnek alıyor. Hatta beni görüp bu spora başlayan çok fazla öğrencim var. Onlar benim maçımı izliyor, ben onların maçını izliyorum. Ortak hedeflerimiz, paylaşımlarımız oluyor. Benim için bu çok güzel bir duygu. Hatta bir öğrencim beni görerek başladığı bu sporda başarılar elde etti, Rusya'ya gitti, orada şampiyon oldu. Maçım olduğu gün öğrencilerim sabah mesaj atıp başarı diliyor. Bazıları benim antrenman yaptığım salona gelip kayıt yaptırıyor. Öğretmenlik mesleği severek ve isteyerek yaptığım iş. Çocuklara ders anlatmak, yeni şeyler öğretmek, onun heyecanını yaşamak gerçekten çok güzel. Aynı zamanda kendi hedeflerim için çalışmak beni hayata bağlıyor. Dünya şampiyonu olana kadar asla bırakmayacağım."