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Ordu’da minibüs, park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

Ordu’da minibüs, park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

23:1612/06/2026, Cuma
DHA
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün, park halindeki otomobile çarpması sonucu biri ağır üç kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi Mazhar Yerebasmaz Caddesi'nde meydana geldi. E.Ö.'nün (40) kontrolünü yitirdiği 55 ANJ 24 plakalı minibüs, yol kenarında park halindki 52 AGK 629 plakalı otomobile çarptı. 

Savrulan minibüs ve otomobil, park halindeki bir kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü E.Ö. ile otomobilde bulunan C.Ç. (51) ve Ç.Ç. (25), ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan C.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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