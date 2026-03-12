Otobüs bagajından hayvanat bahçesine

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi."Tavus kuşları yeni yuvalarına kavuştu"Nazilli Doğa Koruma ekipleri yaptıkları idari işlemlerin ardından 12 adet tavus kuşunu Aydın Büyükşehir Belediyesi Sümer Park Hayvanat Bahçesi’ne teslim etti. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan tavus kuşları yeni yuvalarına kavuştu.