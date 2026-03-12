Yeni Şafak
Otobüs bagajından hayvanat bahçesine

13:2112/03/2026, Perşembe
IHA
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Elazığ’a giden otobüste çuval içerisinde belgesiz şekilde ve halkası bulunmayan 12 tavus kuşuna, jandarma ekipleri tarafından el konularak Nazilli Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Mart 2026 tarihinde Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişelerinde bir yolcu otobüsünde kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan kontrolde R.U. (51) isimli şahsa ait olduğu tespit edilen ve Elazığ’a gönderilmek üzere 12 adet çuvala sarılmış, belgesi ibraz edilemeyen ve halkası bulunmayan tavus kuşları ele geçirildi.

Ele geçirilen tavus kuşları Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında yaklaşık 100 bin liralık idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi."Tavus kuşları yeni yuvalarına kavuştu"Nazilli Doğa Koruma ekipleri yaptıkları idari işlemlerin ardından 12 adet tavus kuşunu Aydın Büyükşehir Belediyesi Sümer Park Hayvanat Bahçesi’ne teslim etti. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan tavus kuşları yeni yuvalarına kavuştu.

