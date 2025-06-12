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Otoyol kenarında kan donduran işkence: Sopayla defalarca vurdu ayağıyla kafasını ezdi

Otoyol kenarında kan donduran işkence: Sopayla defalarca vurdu ayağıyla kafasını ezdi

14:5412/06/2025, Perşembe
DHA
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Adana'da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından uygunsuz görüntüler paylaştıkları ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, gençlerin, “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü.

İddiaya göre, İ.A., sosyal medyadan uygunsuz içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

“KURBAN OLAYIM YAPMA”


Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.


ŞÜPHELİ YAKALANDI


Olayın gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ile ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında şüpheli 28 yaşındaki şüpheli İ.A. tespit edilip gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ. A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi

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