'Pala Dayı' baba mirasıyla nostaljiyi sokaklara taşıyor

Tek hobisinin klasik araçlarla uğraşmak olduğunu anlatan Durukan, "Aşkla yapıyorum, yorulmuyorum. Araçta ya Ferdi Tayfur'un ya da Neşet Ertaş'ın kasetlerini dinlerim. Yolda durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Karşı şeritten geçen araçlar mutlaka korna çalıyor. Bu mahallede beni tanımayan yoktur, tanımayanlar da bu araç sayesinde beni tanıdı. Aracın camından, çerçevesine kadar her şeyini yeniden yaptım." ifadelerini kullandı.