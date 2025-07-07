Sahte içki için tesis kurmuşlar: Tam 46 bin litre kaçak alkol ve ekipman ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda, toplam 30 bin litre etil alkol, 15 bin litre kaçak votka ve bin litre kaçak rakı ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretiminde kullanılan 2 adet arıtma makinesi, 4 dolum makinesi, 1 paketleme makinesi ile birlikte 12 adet karbon arıtma filtresi de bulundu.