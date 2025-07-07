Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Sahte içki için tesis kurmuşlar: Tam 46 bin litre kaçak alkol ve ekipman ele geçirildi

Sahte içki için tesis kurmuşlar: Tam 46 bin litre kaçak alkol ve ekipman ele geçirildi

13:367/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Antalya'da jandarma ekiplerince son 15 günde düzenlenen operasyonda, toplam 46 bin litreden fazla sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde il merkezi ve ilçelerde kaçak/sahte alkol imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik son 15 günde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, toplam 30 bin litre etil alkol, 15 bin litre kaçak votka ve bin litre kaçak rakı ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretiminde kullanılan 2 adet arıtma makinesi, 4 dolum makinesi, 1 paketleme makinesi ile birlikte 12 adet karbon arıtma filtresi de bulundu.


Operasyonlarda ayrıca 5 bin 725 adet boş şişe ile bu şişelere yapıştırılmak üzere hazırlanmış 10 bin adet etiket ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle büyük miktarda sahte içki üretimi yapılabileceği belirtildi.






Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi



#antalya
#jandarma
#alkol
#sahte alkol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2025? Emekliye ek zam, asgari ücret temmuz zammı görüşülecek mi?