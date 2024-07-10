Sakarya sahillerinde alarm verildi: Bayraklar kırmızıya çevrildi denize girişler yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

1 / 4 Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.



2 / 4 Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.



3 / 4 Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

