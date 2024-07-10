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Sakarya sahillerinde alarm verildi: Bayraklar kırmızıya çevrildi denize girişler yasaklandı

12:21 - 10/07/2024 Çarşamba
AA

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

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Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.


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Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.


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Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.


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Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

#Karadeniz
#Sakarya
#rip dalgası
#deniz
#yasak
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