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Sakarya'da fındık fabrikasındaki yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı

Sakarya'da fındık fabrikasındaki yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı

11:2611/05/2025, Pazar
DHA
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık fabrikasında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. 

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

Yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.


Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

#sakarya
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