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Sakarya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

17:01 - 19/08/2024 Pazartesi
AA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık filizlerinin yakılması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

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Kuzuluk Mahallesi Otluk Burnu mevkisinde biriktirilen fındık filizlerinin yakılması sonucu alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Karasu ve çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve 40 personel sevk edildi.

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Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

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Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yanan bölge dronla görüntülendi.

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#Sakarya
#Karasu
#Orman
#Kuzuluk
#Otluk Burnu
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