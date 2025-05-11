Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

Sakarya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

23:0711/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne giden H. C. K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı taksi ile karşı yönden gelen E. D. idaresindeki 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı. 

Kazada, araç sürücüleri H.C.K. ve E.D. ile araçlarda bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. 

Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

#Sakarya
#Trafik kazası
#Taksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıtı