Samsun'da 750 bin adet üretildi: İstilacıya dur diyen doğal savaşçılar geliyor, samuray arılar sahada

"Biyolojik mücadele, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltarak hem çevre hem de insan sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. Doğaya bırakılan parazitoitler sayesinde zararlı popülasyon doğal yollarla baskılanmakta, böylece kimyasal mücadeleye olan ihtiyaç önemli ölçüde azalmaktadır. Bu da kalıntısız ve güvenilir gıda üretimini desteklemektedir. Bu kapsamda dört iklim odasında 10 teknik personel ve 10 işçi ile yumurta üretimi titizlikle sürdürülmektedir. Mayıs ayı sonuna kadar 6 bin tüplük anaç koloniye ulaşılması hedeflenmekte. Böylece temmuz ayı sonuna kadar planlanan salım miktarına ulaşılacaktır. TAGEM koordinasyonunda haziran ayı itibarıyla parazitoitler doğaya salınmaya başlayacaktır."







