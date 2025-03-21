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Samsun'da kan donduran olay: Boğazını kesip, altınlarını alıp ateşe verdiler

Samsun'da kan donduran olay: Boğazını kesip, altınlarını alıp ateşe verdiler

19:0621/03/2025, Cuma
DHA
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Samsun'da kan donduran bir olay meydana geldi. Terme'de Fikriye Turgut (60), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Fikriye Turgut'un evinin kapısını çaldı.

 Eve girenler, Fikriye Turgut'un boğazını kesip, kolundaki bilezikleri çaldı. Turgut'un bedenini ateşe veren şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada camiden eve gelen Mustafa Turgut, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

 Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. 

#Samsun
#Bilezik
#Cinayet

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