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Samsun'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerleri ve evleri su bastı

11:34 - 25/08/2024 Pazar
IHA
<p>Meteoroloji ve AFAD'ın Samsun için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış etkili oldu.&nbsp;</p>
Meteoroloji ve AFAD'ın Samsun için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış etkili oldu.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonucu Bafra ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerleri ve evleri su bastı.

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Sağanak yağış, Samsun'un batısında bulunan ilçeleri vurdu. 

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Bafra ilçesinde sabaha karşı başlayan kuvvetli yağış, hayatı felç etti. 

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Caddeler dere gibi aktı, ev ve işyerleri sular altında kaldı. İlçe merkezinde bazı bölgeler göle döndü. 

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Çalışma nedeniyle kazılan bir çukura 2 otobüs ve birçok otomobil düştü. Vatandaşlar, yetersiz kalan Bafra Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi. 

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Yağış Alaçam ilçesinde de etkili oldu. Bafra Ovası'nda tarım alanları sular alında kaldı. Samsun'un Terme ilçesi de yağıştan nasibini aldı. Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

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#Samsun
#Yağış
#Sağanak
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