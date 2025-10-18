Yeni Şafak
Şehit Piyade Er Eyüp Güner son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Eyüp Güner son yolculuğuna uğurlandı

18/10/2025, Cumartesi
AA
Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı’nda rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesi Salkım Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin annesi Habibe, babası Settar Güner ve kardeşleri ile diğer yakınları göz yaşı döktü.

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.


Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Piyade Er Eyüp Güner (22), eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Er Eyüp Güner, şehit oldu.


Şehit Güner’in naaşı, sabah erken saatlerde Tokat’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep’e uğurlandı. Gaziantep Havalimanı’nda resmi törenle karşılanan şehit Eyüp Güner’in naaşı, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Cenazede, şehidin annesi Habibe, babası Settar Güner ve kardeşleri ile diğer yakınları göz yaşı dökerek feryat etti.


Şehidin naaşı, Salkım Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

