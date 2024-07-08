Sel suları yolu yıktı: Samsun'da sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor

Doğan, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:





"Yeni yağış olması ihtimaline binaen çalışmalar devam ederken, bir taraftan da mevcuttaki durumu hem tespit etme hem de ulaşımını rahatlatma açısından arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. En büyük endişemiz, yağmur sonrasında oluşabilecek heyelan riskleri. Heyelan riski olan yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlarımızın evlerinde oturmamalarını önemle rica ediyoruz. Muhtarlarımıza da bu konuda gerekli uyarıları yaptık. Gidecek yeri olmayan hemşehrilerimizi gerekirse biz misafir edelim diye paylaştık. İnşallah sıkıntısız şekilde Samsun bu süreci atlatacaktır. Tüm kurumlar sahada. Milletle beraber dayanışma içinde süreci en kısa sürede tekrar normal olan durumuna kavuşturmaya planlıyoruz."







