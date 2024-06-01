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Sıcaklık arttı alg ortaya çıktı: İstanbul'da deniz kızıl ve sarıya boyandı

18:59 - 1/06/2024 Cumartesi
AA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi. Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti. Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi kameraya yansıdı.

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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

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Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

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Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

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#İstanbul
#Büyükçekmece
#Hava Sıcaklığı
#Deniz
#Alg
#Yosun
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