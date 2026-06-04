Sifon çalışmayınca yakayı ele verdi: Kaçış planı lavaboda son buldu

Ancak klozetin sifonunun çalışmaması üzerine maddeler ekipler tarafından ele geçirildi.





Yapılan incelemelerde 17 gram sentetik cannabinoid, 11,80 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 4,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.