Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Silvan Projesi ile toprak canlanıyor, bölge kalkınıyor" ifadesini kullandı. Sulama tünelinin 255 milyar lira maliyetle Türkiye Yüzyılı'na kazandırılacak dev bir proje olduğunu vurgulayan Yumaklı, proje ile 305 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.