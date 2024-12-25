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Suriyeli kadınlar ayağa kalkmalı

Suriyeli kadınlar ayağa kalkmalı

04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Faizde indirim için Merkez'in eli rahat

Ekonomide yaşanan gelişmeler, iş dünyasının ve vatandaşların beklediği faiz indirimine destek veriyor. Dezenflasyon sürecinin başlaması, rekor kıran rezervler, Fed ve ECB'nin faiz indirimleri, Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Bankacılık sektörünün TL mevduatlarında yaşanan artış da faiz indirimine önemli bir alan açıyor.


Suriyeli kadınlar ayağa kalkmalı

Yıllarca Türkiye’de yaşayan, İdlib’deki mülteci kamplarında kalan kadın ve gençlere yönelik çalışmalar yapan Kadın İşleri Ofisi Başkanı Ayşe el-Dibs, Suriye’de en üst makama atanan ilk kadın oldu. Yeni Şafak’a konuşan El-Dibs, kadınlardan yeni Suriye kurulurken aktif olmalarını isterken, “Suriyeli kadınların yeniden ayağa kalkması gerekir” dedi.


Aslan'ın kanatları parlıyor

Kanat oyuncularını bir bir parlatan Galatasaray’ın son yıldızı Yunus Akgün oldu. Bu sezon sarı-kırmızı takımda başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu, piyasa değerini katladı.

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