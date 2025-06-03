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Tam bir cinnet hali

Tam bir cinnet hali

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Tarihin en yüksek aylık ihracatı: Mayısta 24.8 milyar dolarla rekor kırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi ihracat mayısta yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'da talep geriledi. Ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaştı. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edildi" dedi.


İnsan kasabı durdurulamıyor: Tam bir cinnet hali

606 gündür bombalıyor. Binaların yüzde 85’ini yerle bir etti. Yaralı da olsa ayakta kalanları da her gün sistematik şekilde ortadan kaldırıyor. Terör devleti İsrail, küçücük bir kasaba büyüklüğündeki Gazze’de 20 ay boyunca önüne kattığı 2,3 milyon insana soykırım uyguluyor.


Önce Galatasaray sonra İngiltere

Galatasaray'ın çifte şampiyonluğunda pay sahibi olan isimlerden Ahmed Kutucu, Yeni Şafak’a konuştu. Geride kalan 4 ayda biraz adaptasyon sorunu yaşadığını belirten Ahmed “Seneye inşallah daha çok gol katkısı vereceğim. Hedefifim öncelikle Galatasaray’da ilk 11 oyuncusu olmak. Ardından da Premier Lig’de forma giymeyi çok istiyorum” dedi.

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