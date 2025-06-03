Tam bir cinnet hali

Tarihin en yüksek aylık ihracatı: Mayısta 24.8 milyar dolarla rekor kırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi ihracat mayısta yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'da talep geriledi. Ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaştı. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edildi" dedi.



