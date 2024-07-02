TEM'deki otomobil yangını ağaçlara sıçradı: 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, otomobildeki alevlerin viyadük altında bulunan ağaçlık alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hem otomobildeki hem de ağaçlık alanda başlayan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.