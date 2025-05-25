Termometre 36 dereceyi gösterdi: Adana'da sulama kanallarında tehlikeli serinlik

‘Adana resmen yanıyor'





Sıcaktan bunalan Hakan Günaltı﻿ ise “Adana resmen yanıyor, yapacak bir şeyimiz yok. Bir haftadır serinlemek için sulama kanalına giriyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu bölgede yüzüyoruz. Bizim için buralar tehlikeli değil ama çok sayıda kişi burada boğularak hayatını kaybetti. Yüzme bilenler için burası güzel ama bilmeyenler kesinlikle gelmesin” dedi.