İran ile İsrail arasındaki saldırılar devam ederken, küresel siyasete yön verdiği iddialarıyla gündeme gelen, ABD merkezli Time Dergisi'nin, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yer aldığı kapağı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
ABD merkezli Time dergisi, İran-İsrail savaşının sürdüğü günlerde yayınladığı kapağıyla dikkatleri üzerine çekti. Kapağın içeriği ve zamanlaması uluslararası kamuoyunda tartışmaya yol açtı.
Derginin Haziran 2025 kapağında İran Dini Lideri Hamaney yer alırken, kullanılan tasarım Orta Doğu'daki devrik liderler için daha önce dergi tarafından tasarlanan kapakları akıllar getirdi.
Kapakta, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir kısmı yırtılmış posteri “The New Middle East” (Yeni Orta Doğu) başlığı ile yer aldı.
10 Mart 2003 tarihli dergide Saddam Hüseyin'in fotoğrafı kullanılarak, "Saddam'dan Sonra Hayat" başlığına yer verilmişti.
5 Eylül 2011 tarihli dergide ise devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, yüzünün yarısı silinmiş şekilde kapakta yer almış ve "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığı atılmıştı.
X (eski adıyla Twitter) platformunda bazı kullanıcılar, “Batı basını İran’a yönelik yeni bir saldırganlığın zeminini hazırlıyor.” ifadesini savunan paylaşımda bulundular.