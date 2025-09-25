Toplaması zahmetli şifası saymakla bitmiyor

Nurcan Çetiner ise, "Kuşburnunun faydaları bitmez. C vitaminine, kansızlığa, kalbe, şekere iyi gelir. Kahvaltılık sos, reçel, marmelat yapıyoruz. Her türlü tüketiyoruz. Yozgat’ın vazgeçilmezi olan kuşburnu reçelleri meşhurdur. Reçeller hamur işleriyle süper oluyor. Annem ve yengemle kuşburnu toplamaya geldik. Kuşburnu bu sene pahalı. '16 kilosuna bin 200 lira' diyorlar. Biz doğadan topladığımız için kendimiz yapıyoruz. Satmak için yapmıyoruz" cümlelerini kullandı.