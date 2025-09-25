Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yozgat
Toplaması zahmetli şifası saymakla bitmiyor

Toplaması zahmetli şifası saymakla bitmiyor

10:3425/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Yozgat’ta severek tüketilen kuşburnuları doğadan zorlukla toplama mesaisi başladı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Cemaloğlu Köyü’nde kuşburnu toplayan vatandaşlar topladıkları kuşburnuları marmelat, reçel ve çay olarak tüketiyor.

Kuşburnu adeta şifa deposu olarak biliniyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen kuşburnu kalp ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Aileler geniş arazide dikenlerin arasından zahmetle topladıkları kuşburnunu severek tüketiyor.

Doğadan kuşburnu toplayan Zeynep Şahan, "Burada kızımla gelinimle kuşburnu topluyoruz. Reçelini, çayını yaparız. İstanbul’daki çocuklara göndeririz. Kuşburnu şekere, kalp sağlığına, C vitaminine iyi gelir. Doğal organik kuşburnu soğuk algınlığına da iyi geliyor" dedi.

Nurcan Çetiner ise, "Kuşburnunun faydaları bitmez. C vitaminine, kansızlığa, kalbe, şekere iyi gelir. Kahvaltılık sos, reçel, marmelat yapıyoruz. Her türlü tüketiyoruz. Yozgat’ın vazgeçilmezi olan kuşburnu reçelleri meşhurdur. Reçeller hamur işleriyle süper oluyor. Annem ve yengemle kuşburnu toplamaya geldik. Kuşburnu bu sene pahalı. '16 kilosuna bin 200 lira' diyorlar. Biz doğadan topladığımız için kendimiz yapıyoruz. Satmak için yapmıyoruz" cümlelerini kullandı.

#Yozgat
#Kuşburnu
#Zeynep Şahan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yükseliş sürecek mi? 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcısına yüzde 40’a varan kazanç sağladı