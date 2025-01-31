Toroslarda kendiliğinden yetişiyor: Tek tek toplanıp Avrupa'ya ihraç ediliyor

Komşu mahalleden gelen yevmiyeci defne toplayıcısı Şenay Zorlu (60) da "Defne yaprağı, atalarımızdan kalan şifa kaynağı. Bunun yağı diz ve bel ağrılarına, her türlü şeye deva. Her işin zorluğu olduğu gibi tabii ki bunun da zorluğu var; dağdan kesiyorsun, indiriyorsun, bağlıyorsun, traktöre yüklüyorsun, kolay iş değil. Çalışmadan ekmek yok, çalışana ekmek var" diye konuştu.