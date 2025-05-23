Israrlı takibe 180 bin lira

Teklife göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek yasaklanıyor. Bu suçu işleyenlere 180 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.





Olay yerini terk edene 3 yıl

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, izin almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.