AK Parti'nin hazırladığı 36 maddelik Karayolları Trafik Kanunu'nu teklifiyle trafikte işlenen pek çok suçun cezasında artışa gidilecek. Plakaları tahrif eden ya da sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin lirası idari para cezası verilecek. Dirft atmanın cezası da 140 bin lira olarak uygulanacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, izin almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin lira, bu cihazları kullananlara 185 bin lira idari para cezası uygulanacak. Şiddet maksatlı olarak araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanacak.
Son 5 yılda trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 28 bin 356 olurken, toplum güvenliğine karşı işlenen diğer suçlardan kaynaklı ölümler 11 bin 717 oldu. Trafik kurallarının ihlalinden kaynaklı ölümlerin azaltılması AK Parti Meclis Başkanlığı'na yeni yasa teklifini sundu.
Cep telefonu kullanan sürücüye katmerli ceza
Seyir hâlinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kuralın iki defa ihlal edenlerse 10 bin lirası idari para cezası uygulanacak. Bu kuralın üç veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri her seferinde otuz gün süreyle geri alınacak. Örneğin, 4 kez cep telefonu ile oynarken yakalanan bir sürücüye 4'er kez 20'şer bin lira idari cezanın yanı sıra 4 kez de 30'ar günlük ehliyete el koyma cezası verilecek. Emniyet kemerini kurallarına uygun olarak bağlamayanlara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.
Israrlı takibe 180 bin lira
Teklife göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek yasaklanıyor. Bu suçu işleyenlere 180 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
Olay yerini terk edene 3 yıl
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, izin almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.
Ehliyetsiz araç kullanana 40 bin TL
Ehliyeti olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbirden geri alındığı halde araçları kullananlara 200 bin lirası, sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca, bu sürücülerin araçlarını kullanmasına izin veren işletmelere 40 bin lirası idari para cezası verilecek.
Abarth egzoza 16 bin lira
Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyon yapmaya uygulanacak olan idari para cezası artırılıyor. Taksimetresi olmayan taksilere 185 bin lira ceza kesilecek. Çok gürültülü olan abarth egzoz kullanan sürücülere 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilecek. Arkadan çarpmaya karşı dirençli tampon taşımayan araçlara 16 bin lirası idari para cezası uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.
Sahte plakaya ağır ceza
Plakaların farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan ya da sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin lirası idari para cezası verilecek, araçları 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Aynı suçu son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez işleyen sürücülere her seferinde 280 bin lira idari para cezası kesilecek ve aracı 60 gün süre ile trafikten menedilecek.
Plakasız sürücüye 46 bin TL ceza
Aracını plakasız kullanan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Araç 30 gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla birinci cümlenin ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 140 bin lirası idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten menedilecek.
Kırmızı ışıkta kademeli ceza
Kırmızı ışık ihlalinin cezası 108 liradan 5 bin liraya çıkarılacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, bu ihlali iki defa yapanlara 10 bin lira, üç defa yapanlara 15 bin lira, dört defa ihlal edenlere 20 bin lira, beş defa ihlal edenlere 30 bin lira, altı defa yapanlara 80 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bir yıl içinde üç kez ihlal eden sürücülerin belgeleri 30 gün, dört kez ihlal edenlerin belgeleri 60 gün, beş kez ihlal edenlerin belgeleri ise 90 gün süreyle geri alınacaktır. Altıncı kez ihlal edilmesi hâlinde sürücü belgesi iptal edilecek ve tekrar belge almak isteyenlerin sürücü kurslarına devam ederek başarılı olmaları gerekecektir. Bu kişilerin tekrar sürücü kursuna kayıt yaptırabilmesi için tüm cezalarını ödemiş olması ve psikoteknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanının muayenesinden olumlu rapor almaları zorunlu olacak.
Dur ihtarına uymayana 200 bin TL
Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde uyarı ve işaretlere rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Araçları 60 gün süreyle trafikten menedilecek.
Uyuşturucu ile araç kullananın ehliyeti iptal olacak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyetleri iptal edilecek. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için 5 yıl bekleyecek. 5 yılın sonunda sürücü kurslarına devam eden ve yapılan sınavlarda başarılı olanları psikoteknik değerlendirmeden geçerse ve resmî sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporun da alırsa yeniden sürücü belgesi alabilecek.
Alkollü araç kullanımına 150 bin TL
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınacak. 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere uygulanan ceza miktarı 700 liradan 25 bin liraya çıkarılacak. Sürücüler ikinci defa alkollü olarak araç kullanırken yakalanırsa uygulanacak ceza ise 50 bin lira olacak. Üç veya daha fazla kez alkollü olarak araç kullanan sürücülere 150 bin lira ceza kesilecek.
Hız sınırı ölçen yandı
Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaklanacak. Bu cihazları imal ve ithal edenlere fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 370 bin lirası, cihazları araçlarında bulunduranlara ise 185 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu cihazlara el konulacak ve mülkiyeti kamuya geçirilecek. Geçiş hakkı vermeyen sürücülere 46 bin lirası idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak. Ayrıca, araç otuz gün süre ile trafikten menedilecek. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek.