Ankara'da diplomasi maratonu

NATO Liderler Zirvesi’nin ikinci günü Ankara’da diplomasi trafiğinin en yoğun yaşandığı sabahlardan birine sahne oldu. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı öncesinde peş peşe basın açıklamaları yaparken, güvenlikten savunmaya, komşuluk ilişkilerinden Grönland tartışmasına kadar birçok başlık gündeme geldi.

ANKARA’YA TEŞEKKÜRLER

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin zirveye ev sahipliğine teşekkür ederek, “Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz” dedi. Rutte, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açık olması gerektiğini vurguladı ve “Bu olmazsa olmazımız. Bunu bu şekilde ele alıyoruz” dedi. Daha güçlü NATO’nun daha güçlü birlik demek olduğunun altını çizen Rutte, bu mottoyla hareket ettiklerini dile getirdi.

NATO CAYDIRICI OLACAK

Rutte, “Lahey’de belirlenen, ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini savunmaya ayırma hedefi vardı. Bu yıl yüzde 4’e ulaşıyoruz. NATO artık daha güçlü” diye konuştu. Savunma sanayiinde de ilerlemelerin sağlandığını ifade eden Rutte, “Ülkeler artık yüzde 5’lik hedeflerine ulaşmalı” açıklamasında bulundu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte kameraların karşısına geçen Rutte, Trump’ın İran politikası ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırmadaki rolünü överek, “Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi” ifadelerini kullandı. Rutte, Avrupalı müttefikler ile Kanada’nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını belirterek bunun NATO’nun caydırıcılığına katkı sağlayacağını ifade etti.

GRÖNLAND SATILIK DEĞİLDİR

Ankara’daki zirvede ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları da gündeme taşındı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Grönland elbette satılık değildir” diyerek ülkesinin tutumunun değişmediğini vurguladı. Frederiksen, NATO’nun her karış toprağını savunacaklarını ifade ederken, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir de Danimarka’ya destek vererek, “Grönland, Grönland halkına aittir” mesajını verdi.

F-35’ler canını sıktı

Zirvenin en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten geldi. Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, ülkesinin Türkiye tarafından tehdit edildiğini öne sürerken, ittifak içinde “iyi komşuluk” ilkesinin korunması gerektiğini savundu. Türkiye’ye F-35 satışı tartışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirmek istemediğini belirtti ancak NATO müttefiklerinin birbirlerinin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Macron yokuş koştu

Zirvede diplomatik gündem kadar renkli görüntüler de dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kritik toplantılar öncesinde Çankaya’da sabah koşusu yaptı. Arjantin ve İran caddelerini kapsayan yokuşlu bir güzergahta korumaları eşliğinde koşan Macron, çevredeki vatandaşları selamladıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

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