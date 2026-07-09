Ay Yıldız Karargâhı kapılarını açtı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları’nı Ay Yıldız Karargâhı’nda verilen resepsiyonda ağırladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanları için açıldığı belirtildi. Güler, kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlandığını, tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek bir çatı altında birleştirileceğini vurguladı.

EMNİYETİ ‘ÇELİK KUBBE’YE EMANET

Karargâhın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını bildiren Güler, şunları kaydetti: “Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekât kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargâhın emniyeti ‘Çelik Kubbe’ stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır. Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idare imkânı sunacak şekilde ‘akıllı ve sürdürülebilir’ bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargâh olmasının ötesinde, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür.”

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