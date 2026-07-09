Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşüne eşlik eden ismin kim olduğu ortaya çıktı
08:28, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:40, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı. Sosyal medyanın gündemine oturan sabah koşusunda Macron'a eşlik eden bir kişi dikkat çekti.
NATO Zirvesi için Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi temasları öncesinde sabah saatlerinde Ankara'da yaptığı koşu gündem oldu.
Konakladığı otelden çıkarak sabah antrenmanına başlayan Macron'un koşu sırasındaki görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
Fransız liderle birlikte koşan kişinin kimliği de merak konusu olurken, bu ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu ortaya çıktı.
Gedikoğlu'nun, Macron'un Ankara programı kapsamında kendisine eşlik etmek üzere görevlendirildiği bildirildi.
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