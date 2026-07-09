Kartallar sahne aldı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu resepsiyonu, klasik bir diplomatik davetin ötesine geçti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen programda, Türkiye’nin geliştirdiği milli hava platformları gökyüzünde sergilenirken, NATO ve müttefik ülkelerden gelen askerî ve sivil üst düzey yetkililer ile uluslararası savunma sanayii şirketlerinin temsilcileri, Türkiye’nin savunma ekosistemini yerinde görme fırsatı buldu.
PEŞ PEŞE UÇTULAR
Resepsiyonun en dikkat çekici bölümü uçuş gösterileri oldu.HÜRJET, HÜRKUŞ-II, ANKA III, GÖKBEY, ATAK, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR’un peş peşe gerçekleştirdiği gösteri uçuşları, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle ANKA III’ün HÜRJET ve HÜRKUŞ ile yaptığı kol uçuşu, programın hafızalarda yer eden anları arasında yer aldı. Savunma sanayii şirketleri ile yabancı delegasyonlar arasında gerçekleştirilen görüşmeler de programın yalnızca bir tanıtım etkinliği değil, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan önemli bir buluşma olduğunu ortaya koydu. Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin müttefikleriyle ortak üretim, teknoloji geliştirme ve güvenli tedarik zinciri oluşturma konusunda önemli bir kapasiteye ulaştığını söyledi.
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