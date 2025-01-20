Türkiye donarken bir kentimiz yanıyor: Ocak ayında termometre 30 dereceyi gösterdi

Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana'da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini çıkarmak için parka geldiğini söyledi.