Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Türkiye donarken bir kentimiz yanıyor: Ocak ayında termometre 30 dereceyi gösterdi

Türkiye donarken bir kentimiz yanıyor: Ocak ayında termometre 30 dereceyi gösterdi

23:1520/01/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti.

"Havada huzur var"


Arkadaşlarıyla Atatürk Parkı'na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Havadan dolayı çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte parka geldik. Yazdan kalma bir gün var" dedi. 

 Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana'da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini çıkarmak için parka geldiğini söyledi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.


#Adana
#Termometre
#Sıcak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sıfır otomobilde yılın ilk çılgın kampanyası: Fiyatları 500 bin TL'de kredide faizi sıfırladılar