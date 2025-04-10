Türkiye Endonezya dostluğu Ankara’da pekişiyor: Erdoğan Subianto'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.
Subianto'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle karşılamada diplomatik düzeyde yüksek bir önem atfedildi.
Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı ve Subianto’ya 21 pare top atışı eşliğinde resmî protokol uygulandı. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Subianto'nun, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunması, iki ülke arasındaki savunma sanayii, ticaret, enerji ve kültürel işbirliği konularında konuşulacağı ön görülüyor.