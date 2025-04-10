Türkiye Endonezya dostluğu Ankara’da pekişiyor: Erdoğan Subianto'yu resmi törenle karşıladı

Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı ve Subianto’ya 21 pare top atışı eşliğinde resmî protokol uygulandı. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer de katıldı.