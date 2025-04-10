Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye Endonezya dostluğu Ankara’da pekişiyor: Erdoğan Subianto'yu resmi törenle karşıladı

Türkiye Endonezya dostluğu Ankara’da pekişiyor: Erdoğan Subianto'yu resmi törenle karşıladı

11:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
<p></p>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Subianto'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle karşılamada diplomatik düzeyde yüksek bir önem atfedildi.

Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı ve Subianto’ya 21 pare top atışı eşliğinde resmî protokol uygulandı. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Subianto'nun, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunması, iki ülke arasındaki savunma sanayii, ticaret, enerji ve kültürel işbirliği konularında konuşulacağı ön görülüyor.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Endonezya
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Buzağı destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, hangi tarihte yatacak?