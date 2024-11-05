Türkiye'de bu okuldan sadece 4 tane var

"Öğrencilerimizin sevinçleri hat safhada"





Bu meyanda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, “Bu yaz sürecinde Türkiye'de ilk defa meslek liselerimizin bünyesinde ‘Beceri Geliştirme Programı' çerçevesinde Zanaat Atölyeleri ile yeni kurslar açıldı. Bakanlığımızın temel amacı; öğrencilerimizin mesleki noktada bilgilendirilmesi, eğilimlerine göre yönlendirilmeleriydi. Bu süreç çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu sürecin neticesinde Türkiye'mizde 4 ilde, bunlardan bir tanesi de Sivas'ımızda olmak üzere meslek liseleri bünyesinde ortaokul açılmış durumdadır. Hakikaten öğrencilerimizin sevinçleri hat safhada. Kısa bir süre olmasına rağmen bu talep duyurulduğunda 160 öğrencimiz başvurmuştu. Şu anda 30 öğrencimizle eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bu da böyle bir ihtiyacın ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Burada diğer ortaokullarımızda görülen akademik derslerimizin yanı sıra mesleki tanıtımlar, yönelimler, eğilimler doğrultusunda bilgiler veriliyor. Okulu bitirdiklerinde yapacakları tercihler hem öğrencilerimize, hem de velilerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Bugün gördüğümüz tabloda da düne kadar bilgilerinin olmadıkları yeteneklerin ortaya çıkması onların işini kolaylaştıran bir nokta diye düşünüyorum. İleride tüm mesleki liselerin bünyesinde ortaokulların açılması ciddi bir talep görecektir” dedi.