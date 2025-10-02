Türkiye'de sonbaharın en güzel yaşandığı şehirlerden biri: Yüzlerce vadi ve zirvesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor

"Sonbahar Gümüşhane’de bir başka yaşanır"





Sonbahar mevsiminin doğanın büyüleyici renklerinin sergilendiği en güzel dönemlerden birisi olduğunu ifade eden Çelik, "Bu güzelliğin en iyi yaşandığı yerlerden birisi de Gümüşhane. Her yıl bu mevsimde Gümüşhane dağları, yaylaları, ormanları sarının, kırmızının, turuncunun bin bir renkli tonlarına bürünür, coğrafya adeta bir tabloya dönüşür. Şehrin en yüksek kesimlerinden en alçak kesimlerine doğru bu renk sürekli değişime uğradığı için uzun sürer. Aynı zamanda fotoğraf ve doğa tutkunlarından birisi oluyor Gümüşhane. Herkesi bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyoruz. Gümüşhane sonbahar tonlarının en güzel yaşandığı yerlerden birisi. Sonbahar Gümüşhane’de bir başka yaşanır" dedi.