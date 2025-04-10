Ünlüler Mattia Ahmet Minguzzi için Kartal Adliyesi'ne akın etti: Kalbimiz paramparça

Kalbimiz paramparça





Tanem Sivar, konuyla ilgili olarak "Kalbimiz paramparça. Sonsuz bir sevgi ile büyümüş, hayatını yaşayan tertemiz bir çocuk, ailesi... Ve tabi binlerce detay var bunlar içinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi, dilerim son olur. Çok zor, Ailesi için sonsuza kadar yanındayız. Hepimiz Ahmet'i tanıyor gibi hissediyoruz. Gördüğüm her şeyde, her gün aklımdan ve kalbimden geçiyor. Dilerim en vicdanlı kararlar çıkar" dedi.