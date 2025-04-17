Uzman isimden 'denizanası' uyarısı: Sakın dokunmayın

TEMAS UYARISI





Antalya Körfezi'nde sık görülen türlerin büyük boyutlara ulaştığını belirten Prof. Dr. Korun, "Bazı denizanaları 40 kilograma kadar ulaşabiliyor. Bu da hem görsel olarak dikkat çekiyor hem de risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız kesinlikle temas etmemeli. Eğer temas gerçekleşirse, bölge sadece deniz suyuyla yıkanmalı. Tatlı su, sirke ya da kolonya kesinlikle kullanılmamalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi. Deniz kenarında görülen denizanalarının parçalanmış olsa bile yakıcı etkisini sürdürebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Korun, "Yeni doğmuş olabilir, iğneleri aktif olabilir. O yüzden denizin dışında sahilde de olsa çocuklar ve yetişkinler kesinlikle dokunmamalı" diye konuştu.