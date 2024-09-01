|
Gündem

Vira Bismillah: Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı

00:48 - 1/09/2024 الأحد
Güncelleme: 01:02 - 1/09/2024 الأحد
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı.

1/ 9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı.

2/ 9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Törende, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da yer aldı.



3/ 9

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı.

4/ 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda bir balıkçı teknesine binerek kaptan koltuğuna oturdu.

5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
#Recep Tayyip Erdoğan
#Av sezonu
#Balık
#Deniz
٪d دقيقة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...