Vira Bismillah: Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı.

1 / 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı.

2 / 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Törende, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da yer aldı.





3 / 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı.

4 / 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda bir balıkçı teknesine binerek kaptan koltuğuna oturdu.

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