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Yağışlı hava rampada kazaya neden oldu: Üç araç birbirine girdi, bir yaralı

Yağışlı hava rampada kazaya neden oldu: Üç araç birbirine girdi, bir yaralı

23:5331/05/2025, Cumartesi
G: 1/06/2025, Pazar
IHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi 5536 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Askerlik Şubesi istikametinden Hasan Ali Yücel Caddesi'ne doğru rampa aşağı seyir halinde olan Salih Ç. yönetimindeki 07 LRG 21 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak önünde duran Ferhat G'nin kullandığı 60 TU 537 plakalı otomobile çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle 06 TU 537 plakalı araç da önünde bulunan Hamza Bostancı yönetimindeki 07 BIF 329 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Zincirleme kazada, 07 BIF 329 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren B. yaralandı. 

 İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bostancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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