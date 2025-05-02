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Yer Adana: Davetsiz geldiği düğünde pasta yedi takı taktı sonra da paraları alıp kaçtı

Yer Adana: Davetsiz geldiği düğünde pasta yedi takı taktı sonra da paraları alıp kaçtı

09:572/05/2025, Cuma
IHA
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Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akılalmaz hırsızlık olayı gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şok etti. 48 yaşındaki S.E., davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. O anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.

Adana'da şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı. Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı ve bu yöntemle 60 bin lira çaldı.

Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.

Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi.


Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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