Yer Adana: Davetsiz geldiği düğünde pasta yedi takı taktı sonra da paraları alıp kaçtı

Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.