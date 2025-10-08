Yüksekova'da ilginç olay: Balıkların arasından denizatı çıktı

Gördüğü manzaraya oldukça şaşıran Mücahit Özaras, ilk kez böyle bir canlıyla karşılaştığını ifade ederek, "Çarşıdaydım, eve dönerken satılan balıkları gördüm, çok güzel görünüyorlardı. Hemen birkaç kilo alıp eve getirdim. Hazırlık yapmak için poşetten döktüğüm an bu tür çıktı. Araştırdığımda ise denizatı olduğunu öğrendim. Bazen önümüze ne geleceği belli olmuyor. İlk defa da olsa bu canlıyı görmüş olduk" dedi.