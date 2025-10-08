Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Yüksekova'da ilginç olay: Balıkların arasından denizatı çıktı

Yüksekova'da ilginç olay: Balıkların arasından denizatı çıktı

10:138/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mücahit Özaras’ın çarşıdan aldığı balıkların içinden denizatı çıktı.

İlçede ikamet eden Mücahit Özaras, evinde pişirmek üzere çarşıdan birkaç kilo balık satın aldı. Balıkları poşete koyarak evine getiren Özaras, balıkları boşalttığı sırada aralarında daha önce görmediği farklı bir hayvan türüyle karşılaştı. Durumu hemen araştırmaya koyulan Özaras, çıkan canlının denizatı olduğunu öğrendi.

Gördüğü manzaraya oldukça şaşıran Mücahit Özaras, ilk kez böyle bir canlıyla karşılaştığını ifade ederek, "Çarşıdaydım, eve dönerken satılan balıkları gördüm, çok güzel görünüyorlardı. Hemen birkaç kilo alıp eve getirdim. Hazırlık yapmak için poşetten döktüğüm an bu tür çıktı. Araştırdığımda ise denizatı olduğunu öğrendim. Bazen önümüze ne geleceği belli olmuyor. İlk defa da olsa bu canlıyı görmüş olduk" dedi.

Denizatlarının ılıman ve tropikal bölgelerdeki deniz habitatlarında yaşadığı, genellikle sığ sularda deniz yosunları, deniz çayırları, mangrov kökleri ve mercan resifleri arasında bulundukları biliniyor. Bazı türler, okyanustan daha az tuzlu sulara dayanabildikleri için haliçlerde de yaşayabiliyor.

#Hakkari
#Yüksekova
#Mücahit Özaras
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı ABD Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde?