Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı: Servetleri dudak uçuklatıyor

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı: Servetleri dudak uçuklatıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:002/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Forbes Dergisi, 2025'in en zengin ünlülerini açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan isim ise herkesi şaşırttı. Birinci ve ikinci isim arasında bu yıl da rekabet kızıştı. Geçen yılki milyarder statüsünü koruyan isimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez listeye giren yeni ünlüler de dikkat çekti.

Dünya çapında tanınan iş dünyası dergisi Forbes, 2025’in ilk çeyreğinde 2025 yılına damgasını vuran en çok kazanan ünlüleri açıkladı.

16- Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder)

Serveti: 1.1 milyar dolar

15- Jerry Seinfeld

Serveti: 1.1 milyar dolar

14- Dick Wolf

Serveti: 1.2 milyar dolar

13- Bruce Springsteen

Serveti: 1.2 milyar dolar

12- LeBron James

Serveti: 1.3 milyar dolar

11- Tiger Woods

Serveti: 1.4 milyar dolar

10-Rihanna

Serveti: 1.4 milyar dolar

9-Tyler Perry

Serveti: 1.4 milyar dolar

8- Magic Johnson

Serveti: 1.5 milyar dolar

7- Taylor Swift

Serveti: 1.6 milyar dolar

6- Peter Jackson

Serveti: 1.7 milyar dolar

Geçen yıl 1.5 milyar dolar serveti vardı.

5- Jay-Z

Serveti: 2.5 milyar dolar

Geçen yılki servetini korudu.

4- Oprah Winfrey

Serveti: 3 milyar dolar

Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.


3- Michael Jordan

Serveti: 3.5 milyar dolar

Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.


2- George Lucas

Serveti: 5.1 milyar dolar

Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.

1- Steven Spielberg

Serveti: 5.3 milyar dolar

Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.

#Dünyanın En Zenginleri
#hayat
#aktüel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat kadrodan çıkarıldı! Yeni kadın başrol kim olacak?