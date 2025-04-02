Forbes Dergisi, 2025'in en zengin ünlülerini açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan isim ise herkesi şaşırttı. Birinci ve ikinci isim arasında bu yıl da rekabet kızıştı. Geçen yılki milyarder statüsünü koruyan isimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez listeye giren yeni ünlüler de dikkat çekti.
Dünya çapında tanınan iş dünyası dergisi Forbes, 2025’in ilk çeyreğinde 2025 yılına damgasını vuran en çok kazanan ünlüleri açıkladı.
16- Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder)
Serveti: 1.1 milyar dolar
15- Jerry Seinfeld
Serveti: 1.1 milyar dolar
14- Dick Wolf
Serveti: 1.2 milyar dolar
13- Bruce Springsteen
Serveti: 1.2 milyar dolar
12- LeBron James
Serveti: 1.3 milyar dolar
11- Tiger Woods
Serveti: 1.4 milyar dolar
10-Rihanna
Serveti: 1.4 milyar dolar
9-Tyler Perry
Serveti: 1.4 milyar dolar
8- Magic Johnson
Serveti: 1.5 milyar dolar
7- Taylor Swift
Serveti: 1.6 milyar dolar
6- Peter Jackson
Serveti: 1.7 milyar dolar
Geçen yıl 1.5 milyar dolar serveti vardı.
5- Jay-Z
Serveti: 2.5 milyar dolar
Geçen yılki servetini korudu.
4- Oprah Winfrey
Serveti: 3 milyar dolar
Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.
3- Michael Jordan
Serveti: 3.5 milyar dolar
Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.
2- George Lucas
Serveti: 5.1 milyar dolar
Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.
1- Steven Spielberg
Serveti: 5.3 milyar dolar
Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.