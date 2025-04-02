Forbes Dergisi, 2025'in en zengin ünlülerini açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan isim ise herkesi şaşırttı. Birinci ve ikinci isim arasında bu yıl da rekabet kızıştı. Geçen yılki milyarder statüsünü koruyan isimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez listeye giren yeni ünlüler de dikkat çekti.

1 /17 Dünya çapında tanınan iş dünyası dergisi Forbes, 2025’in ilk çeyreğinde 2025 yılına damgasını vuran en çok kazanan ünlüleri açıkladı.

2 /17 16- Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder) Serveti: 1.1 milyar dolar

3 /17 15- Jerry Seinfeld Serveti: 1.1 milyar dolar

4 /17 14- Dick Wolf Serveti: 1.2 milyar dolar

5 /17 13- Bruce Springsteen Serveti: 1.2 milyar dolar

6 /17 12- LeBron James Serveti: 1.3 milyar dolar

7 /17 11- Tiger Woods Serveti: 1.4 milyar dolar

8 /17 10-Rihanna Serveti: 1.4 milyar dolar

9 /17 9-Tyler Perry Serveti: 1.4 milyar dolar

10 /17 8- Magic Johnson Serveti: 1.5 milyar dolar

11 /17 7- Taylor Swift Serveti: 1.6 milyar dolar

12 /17 6- Peter Jackson Serveti: 1.7 milyar dolar Geçen yıl 1.5 milyar dolar serveti vardı.

13 /17 5- Jay-Z Serveti: 2.5 milyar dolar Geçen yılki servetini korudu.

14 /17 4- Oprah Winfrey Serveti: 3 milyar dolar Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.



15 /17 3- Michael Jordan Serveti: 3.5 milyar dolar Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.



16 /17 2- George Lucas Serveti: 5.1 milyar dolar Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.